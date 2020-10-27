Осенние каникулы не за горами. Свое предложение уже озвучил кинотеатр «Мир»

Провести каникулы весело, задорно и интересно мозырским школьникам предлагает кинотеатр «Мир». Помимо насыщенной программы показов, здесь организуют бесплатные развлекательные мероприятия. 2 ноября – лаборатория чудес от «Бум-шоу». 3 и 6 ноября юных гостей ждет аниматор Шура-Шоу. 4 и 5 ноября – познавательные мастер-классы от школы робототехники и программирования. А 7 ноября встречают любимые детские герои – Миньон-шоу. Начало всех развлекательных программ в 11.30. Вход свободный.