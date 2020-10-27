Помощь Следственного комитета медицине

В рамках адресной благотворительной помощи руководство Управления следственного комитета передало Калинковичской центральной районной больнице оконные блоки из ПВХ на укрепление материально-технической базы.

Коронавирус усложнил жизнь, основная нагрузка легла на сферу здравоохранения. Помогали и помогают волонтеры, предприятия и организации. Сотрудники управления Следственного комитета по Гомельской области продолжают участвовать в благотворительном марафоне. В этот раз адресную помощь получила Калинковичская центральная районная больница. В управлении следственного комитета отмечают, в основе адресной помощи медучреждениям – рациональное использование госимущества. Это позволит медикам укрепить материально-техническую базу и перенаправить их ресурсы на более «горящие» статьи расходов.

Ранее управлением Следственного комитета по Гомельской области было передано 90 компьютеров, а также одноразовые маски и антисептики, приобретенные за счет личных средств.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ