В Беларуси установлены льготы по оплате питания для дошкольников

Получить бесплатное питание могут дети-инвалиды, дети, страдающие онкологическими заболеваниями, больные туберкулезом, инфицированные вирусом иммунодефицита человека. Сниженную на 50 процентов стоимость питания могут получить семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, семьи, проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем. Данная льгота также будет доступна для опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, детских деревень (городков). На 30 процентов ниже плата за питание станет для семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования.