Получить бесплатное питание могут дети-инвалиды, дети, страдающие онкологическими заболеваниями, больные туберкулезом, инфицированные вирусом иммунодефицита человека. Сниженную на 50 процентов стоимость питания могут получить семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, семьи, проживающие на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, в зоне с правом на отселение и в зоне проживания с периодическим радиационным контролем. Данная льгота также будет доступна для опекунов, приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, детских деревень (городков). На 30 процентов ниже плата за питание станет для семей, имеющих двух детей, получающих дошкольное образование, специальное образование на уровне дошкольного образования.
Рубрика: Новости
В Беларуси установлены льготы по оплате питания для дошкольников
27 октября 2020, 20:30