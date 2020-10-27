Неосторожное обращение с огнем стало причиной нескольких пожаров в Мозыре и районе

Спасатели районного подразделения МЧС напоминают, ваша безопасность зависит от вас самих! За последние три дня на Мозырщине зарегистрировано несколько пожаров, причиной которых стало неосторожное обращение с огнем. Ночью 24 октября горел деревянный навес для хранения дров, построенный по улице Советской. Пожар повредил кровлю навеса и дрова. Владельцу автомобиля, поставленного в гараж в деревне Осовец, повезло еще меньше: огненная стихия, разгулявшаяся там ночью 26 октября, уничтожила и сам деревянный гараж, и машину. А вот причиной пожара в деревне Творичевка может быть нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Огнем повреждены кровля и имущество внутри горевшей хозпостройки. Помните, неисправную или ветхую электропроводку эксплуатировать категорически запрещено! А в понедельник спасатели выезжали на Нефтестроителей. Хозяйка трехкомнатной квартиры поставила на плиту чайник, сама пошла в магазин. В результате происшествия закопчены стены, повреждено имущество.