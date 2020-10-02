Владимир Новик – победитель областных «Дожинок 2020»

Уборочная кампания находится в завершающей стадии. Неделю назад прошли областные «Дожинки», среди победителей которых, конечно, были и мозыряне. Съемочная группа телеканала пообщалась с лидером Гомельщины среди операторов зерносушильных установок.

После проведения в Мозыре областного агрофестиваля «Дожинки», у работников совхоз-комбината «Заря», есть о чем вспомнить, и чем гордиться. Все вместе они вложили силы и труд сначала в общий каравай, затем – в подготовку праздника. А еще именно здесь работает лучший оператор зерносушильной установки Гомельской области. Результат Владимира Новика за сезон – 14,8 тысяч тонн обработанного зерна.

Управление зерносушильной установкой сегодня осуществляется с помощью компьютерной техники. В бункерах – настоящее сокровище сельхозпредприятия, и досмотр за ним требуется соответствующий. Владимир Новик признается, за десять лет работы в «Заре» уже хорошо выучил, какого подхода просит пшеница, и что нужно царице полей – кукурузе.

Долго праздновать победу на «Дожинках» на зерносушильной установке не стали: в хозяйстве полным ходом идет уборка кукурузы, а значит, на рабочих местах нужны все кадры – и опытные передовики, и молодежь, за которой – то самое будущее.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ