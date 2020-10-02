Турнир «Кожаный мяч» в Калинковичах

В борьбе за «Кожаный мяч-2020». В Калинковичах стартовал районный этап республиканского турнира по футболу среди школьников. Сражаться за звание лучших юные футболисты будут на протяжении нескольких дней. Первые голы и первые эмоции победы и поражения наблюдала наша съемочная группа.

В борьбу за «Кожаный мяч-2020» вступили регионы Гомельской области. В Калинковичах отборочные игры республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу на призы Президентского спортивного клуба собрали самых юных участников – мальчишек 2010-2011 годов рождения.

Любительский, а не профессиональный уровень мастерства – главный критерий отбора участников турнира «Кожаный мяч». Впрочем, к этой спортивной командной игре с уважением относятся калинковичане и взрослые, и маленькие. Гонять мяч во дворе или на школьном стадионе – одно из любимых развлечений как мальчишек, так и девчонок.

Разглядеть в толпе мальчишек будущих звезд футбола простому наблюдателю сложно. Но азарт, энергия и упорство, с которым они ведут мяч, заметны невооруженным взглядом. Уже после первой игры на поле – и аплодисменты победителей, и слезы проигравших.

Уже в начале следующей недели станет известно, какая из школьных команд получит право выступить на областном отборе. Затем лучшие из лучших отправятся в столицу, защищать честь Гомельщины на республике. Победителей турнира «Кожаный мяч» ожидают почетные грамоты, медали и ценные призы. Наградами будут также отмечены лучшие игроки соревнований.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ