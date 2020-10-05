Конкурс блинов, концерт на свежем воздухе, ярмарка и подарки. Агрогородок Криничный отметил 45-й день рождения

Веселый и душевный праздник прошел в агрогородке Криничный: местные жители отметили 45-летие появления красивого и уютного поселка. В 1975 году несколько улиц были построены в пяти километрах от Мозыря. Истоия Криничного тесно связана со строительством гиганта нефтехимии – Мозырского нефтеперерабатывающего завода и переносом на новое место двух крупных деревень – Михалок и Кустовницы.

Добрый имидж родного поселка сегодня поддерживает новое поколение жителей Криничного. Это один из сельсоветов, в котором проживает большое количество молодых семей. Многие трудятся на ниве сельского хозяйства – в подразделениях экспериментальной базы «Криничная» и совхоз-комбината «Заря».

Почетные гости и представители предприятий поздравили местных жителей с юбилеем, и вручили подарки. Самые теплые слова и пожелания звучали на протяжении всего дня.

Программу праздничного мероприятия организаторы старались сделать небанальной: если детский батут, то самый большой и яркий. Если торговля – то от местных производителей. А конкурс – с кулинарными мотивами. С днем рождения агрогородка криничанцев поздравили и местные творческие коллективы.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав

Пересыпкин. ТКМ