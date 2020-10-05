В «партизаны». Военнообязанные мозырян и жители соседних районов старше 27-ми лет на неделе вновь отправляются в армию

Сотня военнообязанных мозырян и жителей соседних районов старше 27-ми лет на неделе вновь отправляются в армию. Пункт отправки на учебные сборы расположился во Дворце культуры «Строитель».

Дворец культуры «Строитель» на несколько дней стал центром притяжения для военнообязанных мозырян. Здесь разместился пункт отправки на учебные сборы. К 8-ми утра, с повесткой и паспортом в руках, в ДК приезжают взрослые мужчины, которые когда-то уже отслужили в армии. До 16 октября им предстоит пройти «курсы повышения военной квалификации»: освежить свои знания и навыки в несении службы.

Отбор участников учебных сборов, традиционно, проходит по воинским учетным специальностям. Как и молодых призывников, кого-то оставляют в резерве, другие же централизованно переезжают в пункт приема личного состава в состав территориальных войск района. Он располагается на территории санатория «Сидельники». Сюда же приезжает автотехника, которую задействуют на сборах. По закону, военнообязанных белорусов, которым не исполнилось 50 лет, могут призывать на сборы до восьми раз в жизни. Повестка от военкомата может прийти неожиданно. И ее не рекомендуется игнорировать: уклонистам грозит серьезное наказание.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ