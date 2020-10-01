Ветераны педагогического труда

В этом зале – только педагоги с большой буквы. Ветеранов педагогического труда собрали в канун профессионального праздника «Дня учителя». Годы, проведенные в школьных стенах – это целая жизнь, забыть которую невозможно. Лариса Алексеевна Целуйко много лет проработала в образовании. Валентина Алексеевна Моисеенко и сегодня среди активистов. Работает в ветеранской организации района.

Для всех собравшихся – небольшой концерт-поздравление. Участие в нем принял заслуженный любительский коллектив «Свояки». Кстати, его художественный руководитель Алексей Зайцев тоже имеет педагогическое прошлое. Работал учителем музыки. Поэтому от собравшихся – ответное поздравление. Ведь бывших педагогов не бывает. Как и людей, задержавшихся в этой профессии. Безусловно, в этом зале случайных людей точно не было. Всем им цветы, конфеты и много теплых слов от нынешнего поколения педагогов.