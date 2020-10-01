Сегодня во всем мире отмечается Международный день пожилых людей

Международный день пожилых людей. Именно так назвала праздник Организация Объединенных Наций. Однако те, кого это праздник, парируют ООН – День мудрых людей. Самые активные представители золотого возраста собрались в одном из мозырских ресторанов, чтобы отметить свой праздник. Задор, позитив, неугомонность и кипучая энергия – не только это объединяет, как они сами себя называют, девочек, а еще и центр социального обслуживания населения.

Телевизор, скамейка возле подъезда, критика молодежи и в лучшем случае огород – стереотип о белорусских пенсионерах уже в прошлом. Выход на заслуженный отдых – это время, когда все только начинается. Девочки, а другое обращение в этом случае неуместно, поют, танцуют, учатся декоративно-прикладному творчеству, активно пользуются соцсетями и управляют гаджетами, благодаря компьютерным курсам. В ближайшее время в их отделении появится возможность изучать английский.

Мероприятие получилось по-домашнему теплым и одновременно драйвовым. Соревновательную нотку в концерт добавили спасатели.