В первое воскресенье октября в Беларуси традиционно отмечается День учителя. Впервые его отпраздновали в Советском Союзе еще в 1965 году, правда, поначалу он приходился на 29 сентября. В этом году поздравлять педагогов будут 4 октября. А в канун праздника на сцене ДК НПЗ отметили лучших.

День учителя – праздник особый. Едва отшумели первые звоноки и школьная жизнь вошла в привычную колею, как наступает день, когда учителей снова осыпают цветами и словами благодарности. Атмосфера творчества уже в фае Дворца культуры. Музыка, танцы, небольшая выставка, демонстрирующая интересные предметы, которые были на вооружении учеников и учителей много лет назад. Большое количество педагогов, много гостей. Среди них председатель Мозырского районного Совета депутатов Галина Кудина. Галина Михайловна вспомнила своего педагога и выразила благодарность всем учителям.

На сцене Дворца культуры состоялась церемония награждения лучших педагогов района — своеобразный «Оскар» системы образования. Аналогия с главной кинематографической премией не случайна. Ведь каждый учитель это еще и актер, меняющий роли едва ли не каждые 45 минут, а еще режиссер и сценарист собственных уроков. 127 номинантов, 8 номинаций. Почетные грамоты Министерства образования, Управления образования Гомельского облисполкома, Мозырского райисполкома и Совета депутатов вручали под аплодисменты коллег. На сцену снова и снова поднимались звездные учителя. По словам начальника отдела образования райисполкома Любови Клепчуковой, талантливых педагогов на Мозырщине гораздо больше. А весь коллектив – это более 2,5 тысяч человек.

Евгения Анатольевна Черенкова почти 40 лет в системе образования, сотни выпускников и огромный неисчерпаемый творческий потенциал. В этом году ее труд отметили грамотой Главного управления образования Гомельского облисполкома.

Свои подарки, подарки творческие учителям со сцены дарили коллективы и юные звездочки. Чуть позже, в воскресенье, непосредственно в День учителя педагогов снова будут поздравлять. Теперь уже благодарные ученики самых разных поколений.