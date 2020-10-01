Сегодня в Мозырском районе начался призыв военнообязанных на военные сборы.

Призыв военнообязанных в Мозырском районе начался сегодня и продлится несколько суток. Призвать из запаса планируют 120 человек. Военнообязанных доставили в пункт приема личного состава в состав территориальных войск района, который располагается в Сидельниках. Здесь они пройдут необходимый инструктаж. Служить «партизаны» будут до 16 октября. Для армии это возможность проверить мобилизационную готовность территориальных войск, для самих призывников – возможность восстановления навыков обращения с оружием и техникой, которые были получены еще в армии.

Определённые сложности в организацию призыва вносит эпидемиологическая обстановка, и в целом обстановка в стране. Но все идет по плану. Подготовка резерва на военных сборах — процесс, который в Вооруженных Силах идет непрерывно в течение года.