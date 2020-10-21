В Мозыре с рабочим визитом побывал Министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь Андрей Хмель

Опыт работы Мозырского райжилкомхоза показательный для ряда других регионов. Такое мнение выразил министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Хмель, посещая район. Глава ведомства провел рабочую встречу с коллективом предприятия, чтобы оценить состояние жилищно-коммунальной сферы и обсудить пути дальнейшего развития. Экологически устойчивое развитие, экономический потенциал, анализ конкурентной среды, особый акцент вторичной переработке ТБО.

Чтобы свести к минимуму объемы захоронений твердых коммунальных отходов, предстоит еще многое сделать, отметил министр ЖКХ. Работа в этом направлении продолжается. В стране создана концепция по обращению с ТКО. Она предусматривает строительство региональных комплексов, где будут сортировать отходы, изымать и пускать в повторный оборот то, что сегодня можно выгодно реализовать.

Перспективы есть. «Самое главное — сохранить нашу страну чистой для будущих поколений», – подчеркнул глава Министерства. Говоря о цели визита в Мозырь, Андрей Валерьевич отметил важность встреч с трудовыми коллективами. Это возможность услышать мнения людей, поделиться результатами, поблагодарить за работу. По словам министра, в каждом регионе Беларуси в системе ЖКХ в том или ином направлении есть свои наработки, которые можно перенять и развить. Ведь обмен достижениями помогает двигаться вперед.

Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ