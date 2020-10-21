Антикоррупционное совещание

«Мертвые души», «лишние» премии, поездки к родственникам на служебном авто, хитрые схемы закупок оборудования. Реальные примеры коррупционных проявлений привели докладчики на тематическом совещании, состоявшемся в Мозырском райисполкоме. В 2020 году в районе уже выявлено 34 экономических преступления, 7 из них — коррупционные. Это меньше, чем за аналогичный период 2019-го, но актуальности вопрос не теряет. Среди тех, кого оперативники ОБЭП буквально поймали за руку, представители разных сфер. С экономическими и коррупционными преступлениями на Мозырщине работают также и финансовая милиция, и представители прокуратуры, и районный отдел Следственного комитета. Каждый выступающий на семинаре-совещании, не уставал подчеркивать, именно руководители несут ответственность не только за предприятия, но и за подчиненных, замеченных в коррупционных делах. Прозрачность, дисциплина ответственность — вот главные критерии работы. Председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко подчеркнула необходимость особого контроля за текущими масштабными работами по благоустройству города. Объемы финансирования большие, но желающих нажиться за счет бюджетных или спонсорских средств быть не должно. Важная цель совещаний с участием людей в погонах — «не напугать, а предостеречь». Ведь однажды оступившись, можно долгие годы видеть небо в клеточку, и друзей — в полосочку.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Приписнов. ТКМ