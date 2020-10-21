Мозырский пограничный отряд информирует о том, что будут проводиться боевые стрельбы:

с 20 по 23 октября с 09.00 до 18.00 на стрельбище «Прудок» (район населенных пунктов: Прудок, Слобода, Костюковичи); 30 октября с 09.00 до 20.00 на стрельбище «Добрынь» (район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов). В целях избежание несчастных случаев, просим Вас не приближаться к стрельбищу и не заходите за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.