Спектр вопросов, касающихся совершенствования работы отрасли культуры, обсудили накануне на очередной диалоговой площадке в Мозыре

Малый зал Драматического театра имени Мележа на две недели стал центром притяжения экспертов из самых разных отраслей. На диалоговых площадках здесь собирались ученые и социологи, депутаты и директора предприятий, экологи и спортсмены, студенты и общественные активисты. Гостями очередной панельной дискуссии стали люди культурные, в прямом и переносном смыслах. Спектр вопросов, касающихся совершенствования работы в этой отрасли, обсудили руководители творческих коллективов и дворцов культуры, музейные работники, сотрудники сферы киновидеопроката и историко-культурных объектов. Дискуссия, уже традиционно, проходила в рамках открытого диалога – наиболее конструктивного формата, позволяющего сформулировать проблемы, решение которых требует изменений законодательства. Современная культура требует осознанного и креативного подхода, поэтому вместо сухих цифр и скучных докладов звучали жаркие споры и озвучивались острые проблемы. В том числе, вопросы пополнения музейных фондов, противодействия и привлечения к ответственности черных копателей, сотрудничества с владельцами частных коллекций. Одно из интересных предложений касалось въездного туризма. Для развития этой сферы в стране, эксперты предлагают отдать ее под ведомство не Министерства спорта (как это есть сегодня), а Министерства культуры. Это должно способствовать увеличению туристических потоков в будущем. Все озвученные предложения будут направлены в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания и лягут в основу программы социально-экономического развития страны.