В рамках Единого дня информирования предприятие «Мозырские молочные продукты» посетил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин.

За инновациями будущее! Это касается и сферы промышленности, и сельского хозяйства, и здравоохранения, и образования. Касается как целых отраслей, так и отдельных предприятий, в том числе и Мозырских молочных продуктов, куда, собственно, с визитом приехал председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр Шумилин. Встреча с коллективом проходила в рамках Единого дня информирования. Цель подобных мероприятий – из первых уст рассказать о том, чем сейчас живет страна, какие планы строятся на будущее. Александр Геннадьевич, как представитель сферы инновации – составил целый список интересных фактов о Беларуси. Страна в топе 10 крупнейших экспортеров сливочного масла, каждый десятый трактор в мире продается под брендом Беларус, самый большой карьерный самосвал в мире производит БЕЛАЗ, Беларусь – космическая держава, уже запущен один спутник, второй разрабатывается совместно с российскими коллегами, а белорусские айтишники создали один из самых популярных мессенджеров и одну из самых популярных компьютерных игр, к слову, собственный компьютерный томограф был разработан за 9 месяцев, он в разы дешевле зарубежных аналогов, белорусские хирурги делают уникальные операции. И это далеко не полный перечень достижений. На встрече присутствовала председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко. Елена Федоровна отметила, что касается предприятия «Мозырские молочные продукты», то на данный момент производственные мощности заполнены на более чем 95 %. Это благодаря вводу в эксплуатацию двух новых товарно-молочных ферм, строительство еще двух запланировано на 2021. В конце встречи мозырские молочники задавали вопросы. Один из них касался перехода на электронные паспорта. Кстати, полностью перейти на ID-карты Беларусь планирует к 2030 году.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ