В Мозыре прошло выездное заседание президиума Гомельской областной организации «Белорусский Союз женщин». Главной темой стала работа Мозырской районной организации с молодежью.

Современная женщина – это хранительница очага, мать, жена, грамотный профессионал. Они учат, лечат, работают в такси, в легкой и тяжелой промышленности, руководят районами и управляют целыми отраслями. Задачи организации Белорусского союза женщин – объединить женские усилия в том или ином направлении. В этот раз темой выездного заседания областного актива стала работа с молодежью. Поэтому объекты для посещения – учреждения образования, спорта, досуга и развития. В средней школе № 11 располагается уникальный музей. Экспозиция посвящена женщинам Мозырщины. Более тысячи экспонатов, собранных во время кропотливых исследований. Личные вещи, фотографии, грамоты, дипломы, удостоверения. Женщины, которые прошли Великую Отечественную войну, матери воинов-интернационалистов, труженицы, педагоги, руководители и директора. А в средней школе № 14 находится мини-музей становления белорусской государственности и символики. В пяти экспозициях – прошлое и настоящее. Стенды выполнены учащимися и педагогами. Именно они собрали информацию, выбрали главный контент и реализовали его в красочной форме. Именно таким способом и должно происходить воспитание молодежи – с оглядкой на историю, с интересом к происходящему, с планами на будущее. Кстати, выездной семинар актива Белорусского союза женщин в 14 школе ознаменовался и посадкой кленовой аллеи вдоль учреждения образования. Женщина всегда ассоциируется с созиданием, добротой, теплотой и душевностью. Участие депутатов Палаты представителей в нынешнем семинаре неслучайно. Это не просто посещение объектов, для законодателей – это сбор информации на местах. Актив гомельской организации Белорусского союза женщин принимал и областной лицей. Во-первых, это учреждение действительно стоит, чтобы его посмотреть, во-вторых, директор лицея Инна Лагун возглавляет мозырскую организацию. Секрет успешности любого дела, проверенный веками – вкладывать душу.Выездной семинар областного актива Белорусского союза женщин завершился просмотром социального спектакля «Семья – это жизнь моя!». На нынешнем мероприятии неоднократно подчеркивалось –модель поведения ребенка формируется в первую очередь под влиянием родителей. Микроклимат, ценности и устои. Воспитание детей начинается с воспитания взрослых.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец, Олег Фицнер. ТКМ