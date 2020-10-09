День работников культуры

Лучших работников и коллективы учреждений культуры Мозыря и района наградили в канун профессионального праздника. Торжественное собрание по случаю прошло в обновленном зале драматического театра имени Мележа. Музыкантов, художников, сотрудников музейной, театральной и кино сферы, образовательных учреждений в области культуры чествовали от имени руководства Мозырского райисполкома, депутатского корпуса, главного управления по идеологической работе культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

Главные герои праздника сегодня – те, кто на культурных мероприятиях часто остается за сценой. И те, кто дарит зрителям и слушателям те самые яркие, эмоциональные моменты. Отдельных слов благодарности и наград за эстетическое и нравственное воспитание молодежи удостоились руководители учреждений образования и коллективы, работающие с детьми.

Кинотеатр «Мир» и драматический театр, ансамбли «Кордебалет» и «Палеская зорачка», ДК «Строитель» и Мозырского НПЗ, Городской Дворец культуры и районный культурный центр, объединенный краеведческий музей и библиотечная систем, центр циркового искусства «Арена» и музыкальный колледж. Список большой, но это – лишь часть мозырских создателей культурных ценностей, хранителей духовного наследия и исследователей традиций. В воскресенье, 11 октября, культурные люди отметят профессиональный праздник. Не забудьте поздравить всех, к нему причастных.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ