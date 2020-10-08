В Мозырском районе продолжаются учебные сборы военнослужащих запаса. Практические навыки в стрельбе из автомата и метании гранат они отрабатывали на полигоне возле военного городка в Прудке.

Восстановить навыки применения стрелкового оружия. Такая задача стояла на учебных стрельбах с участием военнослужащих, призванных из запаса. Они прошли накануне на полигоне возле военного городка в Прудке.

Собирать и разбирать автомат, метать учебные гранаты, выполнять упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия. Этому мужчин, временно сменивших гражданскую одежду на военную форму, учили еще в армии. В среднем, срочную службу они проходили лет двадцать назад. Сейчас настало время вспомнить важные военные навыки. Народная поговорка «глаза боятся, а руки делают» учебные стрельбы описывает лишь частично. Ведь с практическими заданиями мозыряне справились успешно, а страх мужчинам в погонах неведом.

Напомним, сборы с участием военнообязанных, призванных из запаса, проходят в регионе с 1 октября. Домой с курсов повышения военной квалификации мужчины вернутся в конце следующей недели.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ