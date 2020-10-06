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Рубрика: Новости

В лесу около станции Михалки заблудились две пенсионерки

6 октября 2020, 19:22

Только за один минувший воскресный день в МЧС поступило 7 сообщений о пропавших в лесу грибниках, в том числе на территории Гомельской области.
В субботу днем в оперативно-дежурную службу Мозырского ГРОЧС поступило сообщение – возле станции Михалки пропали две женщины. На поиски отправились спасатели и сотрудники лесхоза. Оказалось, потерявшиеся пенсионерки – жительницы Мозыря, около 10 часов утра отправились в лес за грибами и заблудились. В 16.15 потерявшиеся женщины самостоятельно вышли из лесного массива.

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