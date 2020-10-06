В Мозыре пьяный мужчина пытался из церкви похитить урну с пожертвованиями, но заснул

29 сентября в милицию поступило сообщение – из Кафедрального собора Святого Архангела Михаила выпивший мужчина украл урну с пожертвованиями, причем, на глазах священнослужителя и прихожан. На их возмущение он просто не реагировал. Сотрудники РОВД прибыли на место происшествия. На территории церкви они обнаружили спящего вора, а рядом с ним урну. Оказалось, он пытался вытрясти пожертвования, но, будучи сильно пьяным, в какой-то момент… уснул. Установлено, что 39-летний местный житель неоднократно задерживался за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, был ранее судим за грабеж. Из-за пьянства и долгов по коммуналке он когда-то потерял квартиру и просил милостыню у храма. Его собирались в ближайшее время отправить в ЛТП, однако, вполне возможно, вместо лечебного профилактория ему светит тюрьма. Возбуждено уголовное дело.