Студенты помогут пожилым людям доставить сельхозпродукцию, купленную на осенних ярмарках

Сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок в самом разгаре. Согласно графику, они проходят каждые выходные в разных районах города. Первые торговые мероприятия мозыряне уже посетили. Очередная ярмарка в субботу, 10 октября. Она пройдет на рынке «Привоз».

Приобрести свежие овощи и фрукты смогут все желающие. Пожилым людям донести сумки до остановки или подъезда помогут студенты-волонтеры Мозырского государственного педагогического университета имени Шамякина. Помощь окажут 10 октября с 11 до 13 часов дня в пределах 5 района. На этом марафон осенних ярмарок-2020 не заканчивается. Ярмарки товаров продлятся до конца октября: 11 октября продолжится торговля на рынке «Привоз», 17 и 18 переместится на рынок «Славянский», 24 октября встретит площадь Ленина, 25 октября – рынок «Привоз» и завершится 31 октября на рынке «Славянский».