«Совершенствование работы в области экологии» — тема очередной диалоговой площадки в Мозыре.

«Совершенствование работы в области экологии». Тема очередного заседания диалоговой площадки объединила представителей природоохранных ведомств, местной власти и депутатского корпуса, лесного хозяйства и ЖКХ, экологов районных предприятий. Активной в рамках панельной дискуссии показала себя молодежь – студенты биологического факультета Мозырского государственного педуниверситета. Эксперты и участники диалоговой площадки обсудили проблемы экологии, характерные не только для юго-восточного региона страны, но и для других областей. Снижение вредных выбросов со стороны промышленных гигантов и контроль за их количеством, состояние лесных массивов, раздельных сбор мусора, сортировка и переработка вторичных материальных ресурсов. По информации модератора панельной дискуссии начальника Мозырской районной природоохранной инспекции Николая Рассохи, один человек в год производит 300 кг мусора! Как уменьшить эту цифру, извлечь максимум вторичных материальных ресурсов и увеличить возможности переработки вторсырья в стране? Поиск решения этих задач, несомненно, повлияет на жизнь каждого из нас. Говоря о стратегиях будущего, участники диалоговой площадки обсудили системный подход к экологическому воспитанию и образованию. Молодежь предложила предмет «Экология» включить в обязательную школьную программу. Опытные эксперты подчеркнули, воспитание экологической культуры нужно начинать с семьи. Диалоговые площадки продолжают работать по всей стране. Основные темы для обсуждения — молодежная политика, экология, образование, спорт, культура и изменения в Конституции.

Екатерина Юрченко, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ