На сцену ГДК «Полесская зорачка» вернулась со своим социальным проектом «Семья – это жизнь моя!»

Свои поздравления к Дню матери приготовили и воспитанники «Полесской зорачки». На сцену городского Дворца культуры детско-юношеский коллектив вернулся со своим социальным проектом «Семья – это жизнь моя!»

Этой осенью мартовская премьера выглядит еще масштабнее, перенося зрителя в самую гущу событий благодаря новому современному оборудованию. Как и прежде это школьный класс, где воспитанникам «Полесской зорачки» предстоит сыграть персонажей, мир которых им давно известен. Но вместо привычной проверки домашнего задания тему урока диктует сама жизнь. Пьющие родители, семейное насилие, беспризорность. Как найти выход в самых сложных жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются дети? На сцене только непрофессиональные актеры – вместе с родителями ребят и руководителями школ свою роль получил и иерей Сергий Капитан.

Можно сказать, к представлению готовился весь город. Помощь в проекте оказали местные власти, а также «Белорусский союз женщин». Но, конечно, самые проникновенные роли театрализованного представления исполнили воспитанники «Зорачкi». К слову самому их юному артисту – Капитолине, было всего четыре года. И неудивительно, что эти трогательные моменты зрители встречали аплодисментами. Но настоящий взрыв оваций, как и положено, случился с последним музыкальным аккордом в спектакле. Как и положено, цветы, слова признательности и, конечно, поздравления с самым трогательным праздником – Днем матери.

Вячеслав Приписнов. ТКМ