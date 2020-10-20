Проблемные вопросы бассейна реки Припять. В Мозыре с визитом побывал заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды

В Мозыре с визитом побывал заместитель Министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Александр Николаевич Корбут. Вместе с коллегами-экологами в Мозыре обсудили проблемные вопросы бассейна реки Припять.

Беларусь не зря называют синеокой. Вода – это наше богатство, которым важно умело распоряжаться. Второе заседание Припятского бассейнового совета посвятили вопросам управления рекой Припять, рациональному использованию ее ресурсов и сохранению тех водных богатств, которые сегодня имеет Гомельская область. Деятельность бассейнового совета направлена на комплексное управление водными ресурсами, и требует проведения тщательного анализа не только сложившейся водохозяйственной ситуации, но и объективной оценки перспективного использования. Среди рассмотренных на заседании вопросов: влияние сточных вод на экологическую обстановку в городе, организация централизованной дождевой канализации, системы сбора и последующей очистки сточных вод, разработка определенного комплекса водоохранных мероприятий с учетом рельефа Мозыря. Их реализация положительно скажется как на состоянии реки, так и на экологической обстановке в целом.

Лидия Потар, Юрий Горобец, Вячеслав Приписнов. ТКМ