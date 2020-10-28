С 1 ноября в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума

Новый размер бюджета прожиточного минимума будет действовать до конца января следующего года. Пропорционально его росту изменятся и размеры некоторых пособий, которые предоставляются при рождении детей. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребёнка с 1 ноября составит 2581,1 рубля (сейчас — 2561 рубль), а при рождении второго и последующих детей — 3613,54 рубля (сейчас — 3585,4 рубля).

Эти изменения повлияют на некоторые виды пенсий, доплат и пособий. Напомним, в последний раз пособия пересматривали с 1 августа. В среднем выплаты вырастут на 0,8%.