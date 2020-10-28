Браконьеров с крупным уловом задержали в пойме Припяти

Поймали с поличным. Сотрудники Мозырской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, на пойме р. Припять, около д. Михновичи Калинковичского района, остановили мотоблок с прицепом. За рулем был местный житель, в прицепе в качестве пассажиров двое его односельчан. а еще там было запрещенное орудие рыболовства – бредень, три рыбацких резиновых костюма и неплохой улов. 65 щук, 99 окуней, лини, плотва, язя, густера, общий вес почти 38 кг. Вред, причиненный окружающей среде, составил 363 базовых величин или 9801 рубль. Стоимость незаконно добытой продукции рыболовства более 1000 белорусских рублей. Возбуждено уголовное дело. Браконьерам грозит до 6 лет лишения свободы и штраф.