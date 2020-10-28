Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями задержали 45-летнего директора акционерного общества за получение взятки в сумме свыше 4,3 тыс. рублей.

Незаконное вознаграждение мужчине передал 32-летний руководитель строительной фирмы за победу в тендере на проведение ремонтно-монтажных работ. Топ-менеджеров поймали с поличным вблизи цеха нефтеперерабатывающего завода. Возбуждено уголовное дело за дачу и получение взятки. Директор акционерного общества заключен под стражу, у второго фигуранта — подписка о невыезде и надлежащем поведении.