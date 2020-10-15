Памятный знак, как символ материнства, установлен Калинковичах

Памятный знак, как символ материнства установили в Калинковичах на Аллее матерей. На торжественное открытие 14 октября пригласили молодежь, представительниц Белорусского союза женщин, районной вертикали и, конечно, многодетных матерей. Три с половиной десятка рябин улицу напротив аграрного колледжа украсили в мае прошлого года. Тогда калинковичская Аллея матерей стала первой, из высаженных в области. Накануне жители Калинковичей дополнили зеленую зону еще несколькими саженцами. Сама аллея и украсивший ее памятный знак теперь — хороший повод напомнить о любящих матерях.