Командно-штабные учения прошли в Мозырском районе

По замыслу розыгрыша практических действий, на водозабор «Лучежевичи» напала условная диверсионная группа.

Диверсионная группа разгромлена, стратегический объект остался под надежной защитой. Финалом комплексной проверки органов управления территориальной обороны Гомельской области стало командно-штабное учение, которое прошло под Мозырем. Главная цель мероприятий – оценить эффективность системы территориальной обороны.

Для проведения проверки в Мозыре был сформирован отдельный стрелковый батальон территориальных войск. Из запаса призвали более ста военнослужащих, которые в течение почти двух недель вспоминали навыки в действиях с оружием, отрабатывали задачи в составе подразделений. В день X, когда проводилось командно-штабное учение, в пункт управления штаба территориальной обороны района прибыли начальники районов территориальной обороны со всей Гомельской области. В мирной жизни они возглавляют свои регионы, решают задачи по их развитию и жизнеобеспечению. На время однодневных сборов классические костюмы председатели райисполкомов сменили на военную форму. И вот уже входят в курс сложившейся ситуации.

Водозабор «Лучежевичи», на который напал условный противник, действительно, стратегический объект в районе. Именно отсюда обеспечиваются чистой водой не только квартиры и дома мозырян, но и на промышленные предприятия, сельскохозяйственные организации, предприятия бытового обслуживания. В условиях нападения диверсионной группы, стрелковый батальон обороняется из-за леса. Случайный зритель (если бы он был здесь) мог и не понять, что это – учения. Взрывы, стрельба, крики раненых, сирены спецтранспорта. Все условия – максимально приближены к реальности. «Наши» с задачей – отразить нападение врага, блокировать его и ликвидировать, — справились на «отлично».

Импровизированный бой завершен. Для военнослужащих запаса он стал заключительным этапом военных сборов. В пятницу, 16 октября, они вернутся «на гражданку». Для руководства органов управления территориальной обороны, наоборот, наступило время подведения итогов и подготовки к следующим учениям.