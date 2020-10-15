Особенный концерт для самых лучших мам прошел в Козенском доме культуры

В зрительном зале Козенского дома культуры мамы особенных детей. Они сегодня главные героини праздника, поэтому все для них – песни, танцы, творческие номера. Подготовить этот концерт было непросто. Это мероприятие – симбиоз энтузиазм и фантазии сотрудников и воспитанников дневного пребывания для инвалидов центра соцзащиты. Тщательно продумывали, репетировали, чтобы все свои эмоции и чувства к самым родным и близким выразить посредством творчества.Воспитанники отделения, а их 50, нуждаются в особенном подходе. Их социализация проводится в том числе и через творчество, универсальный язык общения между людьми. Театральный кружок, художественная самодеятельность, регулярные посещения выставок, концертов. Кстати, мозырский драмтеатр только недавно справил новоселье, а особенные ребята там уже побывали трижды.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ