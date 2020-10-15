Вопросы молодежной политики обсудили на очередной диалоговой площадке.

Очередная региональная диалоговая площадка была посвящена вопросам молодежной политики. В зале – активная молодежь со всего Полесья. В качестве экспертов выступили социологи, представители власти, народные избранники, молодежные лидеры и люди, чья работа непосредственно связана с молодежью. Дискуссия объединила разные поколения. Но первое слово, несмотря ни на что, было за молодыми людьми. Что необходимо изменить в вопросах молодежной политики? Дискуссию разбили на три блока. Тема первого – «Реализация государственной молодежной политики как значимый фактор формирования и развития кадрового потенциала региона»

Анастасия Ивашкевич из Житковичского района обратила внимание на проблему недостаточной профессиональной ориентации. По ее мнению, к моменту выхода их школы у молодых людей не сформирована мотивация и четкое представление о выборе профессии. В зале развернулась настоящая дискуссия на эту тему.

Акцент в профориентации необходимо делать на летнюю занятость, в качестве информирования подойдут экскурсии на производство. В Мозырском районе по этой теме накоплен богатый опыт.

В следующих двух блоках обсудили создание условий для самореализации молодежи, тему патриотизма и нравственности как важнейших направлений в работе с молодежью. Предложения молодых спикеров были самые разнообразные. Например, гость из Наровли, Михаил Шевченко, высказал обеспокоенность тем, как влияет на молодежь интернет контент.

Диалоговая площадка в очередной раз дала возможность обсудить актуальные проблемы молодёжной политики и сформировать предложения для ее дальнейшего реформирования.