Госавтоинспекция Гомельской области проведет акцию «Маленький пассажир — большая ответственность!» с 23 по 27 октября. Профилактическое мероприятие направлено на снижение количества дорожных происшествий с несовершеннолетними пассажирами, недопущение их гибели либо получения травм на дорогах. За девять месяцев 2020 года на дорогах региона произошло 38 ДТП с участием детей, в которых 43 ребенка получили травмы и два погибли. Более 60% из этих происшествий произошли по вине взрослых, в том числе из-за несоблюдения водителями требований ПДД о перевозке детей. Во время акции госавтоинспекторы в очередной раз напомнят правила безопасной перевозки маленьких пассажиров. Согласно правилам, малыши до 5 лет должны находиться в специальных автокреслах, соответствующих весу и росту ребенка. Пассажиров в возрасте от 5 до 12 лет необходимо перевозить в детских удерживающих устройствах.