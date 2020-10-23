Итоги социально-экономического развития района и исполнение бюджета за 9 месяцев 2020 года. Тема заседания Мозырского райисполкома

В Мозырском райисполкоме сегодня состоялось расширенное заседание с участием руководителей предприятий и организаций, а также высокопоставленных гостей.

За январь-сентябрь 2020 года промышленники Мозырского района (без учета МНПЗ) произвели продукции на 328,6 миллиона рублей. По районному бюджету годовой план выполнен на 74,5%. По доведенным ключевым показателям обеспечены два из четырех – прямые иностранные инвестиции на чистой основе и количество трудоустроенных граждан на новые рабочие места. Положительная динамика сложилась по производству сельхозпродукции, розничному товарообороту, числу созданных новых организаций и вводу в эксплуатацию жилья. В то же время, район отстает в показателях по экспорту товаров без учета нефти, экспорту услуг, розничному товарообороту общественного питания, снижению уровня затрат, энергосбережению. Ощутимый удар по многим сферам нанесла пандемия коронавируса, и ограничения вызванные ею. При этом предприятия промышленности продолжают искать рынки сбыта и выпускают новую продукцию. Мозырский машиностроительный завод в этом году освоил новый вид гусеничных тракторов, гидравлического манипулятора, универсальных лесных машин «Беларус». Выпуск новой продукции налажен на «Беларускабеле» и «Мозырских молочных продуктах». А вот на некоторых предприятиях, если говорить о запасах готовой продукции, – ситуациях довольно сложная. Почти на 3,8 миллионов рублей нереализованной продукции лежит на складах Мозырского ДОКа. 83,4% из них – плиты «Белтермо». Загружены склады спиртоводочного завода и швейной фабрики «Надэкс». По итогам обсуждаемого вопроса нескольким предприятиям и руководителям указали на недостаточность принимаемых мер.

Что касается районного бюджета, поступление налоговых и неналоговых платежей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 1,4 миллиона рублей. Дополнительно из резервного фонда райисполкома направлено на расходы 601,4 тысячи рублей, из них 31,2 тысячи — на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ