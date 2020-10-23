«Повышение роли местного управления и самоуправления». Главная тема очередной панельной дискуссии

Местные референдумы и сельские бюджеты обсудили на дискуссионной площадке в Мозыре. Главная тема очередной панельной дискуссии — «Повышение роли местного управления и самоуправления».

Панельная дискуссия – это инновационный формат интерактивного общения. На протяжении почти двух недель в одно время и в одном месте собираются люди, которые знают суть обсуждаемых вопросов изнутри. На этот раз среди спикеров, экспертов и приглашенных гостей – юристы, депутаты и управленцы. Вопрос на повестке дня — «Повышение роли местного управления и самоуправления».

Эксперты диалоговой площадки предложили делать упор на активизации народной инициативы. Один из методов реализации – проведении референдумов по региональным вопросам. Прозвучали предложения о расширении полномочий местной законодательной и исполнительной власти. А также идея о ликвидации института сельских депутатов. Напомним, высказанные в рамках панельных дискуссий предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства будут аккумулированы для дальнейшего обсуждения.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Николай Капустин. ТКМ