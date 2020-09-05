Юрий Шулейко в рабочим визитом посетил Мозырь

Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко на Мозырщине – частый гость. Накануне учебного года он побывал в учреждениях средне специального и высшего образования. На встрече с преподавательским составом и студентами старших курсов в Мозырском государственном педагогическом университете говорили об актуальных событиях в стране.

Мозырский политехнический колледж Юрий Шулейко посетил следующим. Аудитория новая, но тема беседы – прежняя. Говорили об «уроках улиц» и уроках истории, политической обстановке и возможностях для учащейся молодежи. После выступления Юрия Шулейко встреча продолжилась в формате диалога.