В Мозыре открылся магазин «МЕГАХЕНД»

Открытие в Мозыре магазина сети «МЕГАХЕНД» с нетерпением ждали покупатели самого разного возраста! Современные секонд-хенды с огромным ассортиментом качественной брендовой одежды из Европы для детей и взрослых хорошо известны в Беларуси. И неудивительно, что утром 5 сентября все дороги жителей нашего города вели на Крупскую, 12. Адрес рекомендуем хорошо запомнить: «МЕГАХЕНД» выбирают те, кто любит одеваться красиво, модно, интересно, но при этом не переплачивать. «Качество по доступным ценам». Именно так охарактеризовали мозырский магазин его первые гости.