Творческий вечер во Дворце культуры ОАО «Мозырский НПЗ»

Профессиональный праздник работники Мозырского НПЗ называют просто «День нефтяника». В странах постсоветского пространства его отмечают уже на протяжении 55-ти лет! И хотя большинство мозырян вживую не видели ни одного барелля черного золота, эта отрасль промышленности у нас на особом счету.

В январе этого года исполнилось 45 лет со дня выпуска первой товарной продукции. Тогда был заложен прочный фундамент сегодняшних успехов. И именно этот фундамент помогает заводу справляться с трудностями и развиваться дальше. Грамоты и благодарности за добросовестный труд и высокий профессионализм получили десятки заводчан.

Высокая оценка дана и работ руководства предприятия. Генеральному директору Мозырского НПЗ Виталию Павлову вручили памятную юбилейную медаль.

Поздравляли не только на словах, а еще и песнями, и танцами. В знаменательный для нефтепереработчиков день их всегда стараются порадовать люди творческие. На сцену выходили артисты Дворца культуры и столичные гости – ансамбль «Песняры».