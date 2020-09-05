Чествование пенсионеров ОАО «Мозырского НПЗ»

Как и принято в большой и дружной семье, у нефтепереработчиков – много хороших традиций. Одна из самых душевных – проводы на заслуженный отдых. В Хрустальный зал Дворца культуры раз в три месяца приглашают тех, кто многие годы своей жизни посвятил ОАО «Мозырскому НПЗ», чья судьба и судьба завода однажды сплелись воедино. Теплые слова благодарности ветеранам труда, в первую очередь, говорит руководитель предприятия.