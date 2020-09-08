Мошенничество в сети. В милицию поступило более 30-ти заявлений от мозырян

Социальная инженерия, фишинг, сайты-зеркала – эти термины сегодня часто появляются в сводках Мозырского РОВД. Только за последние две недели в местную милицию поступило более 30-ти заявлений от граждан, пострадавших от мошенничества в сети. Общий знаменатель у всех обратившихся – они продавали свой товар на популярной онлайн-площадке «Куфар». Покупатель находился быстро, предлагая оформить сделку также через интернет. Для этого мозырянам присылали ссылку.

Как только на фишинговом сайте вводятся данные карты, ловушка захлопнута! И вместо плюса продавец оказывается в минусе: все, что есть на балансе, списывается под ноль. Несмотря на все меры предосторожности и системы защит, главным помощником интернет-аферистов остается человеческая беспечность и невнимательность. Специалисты не устают напоминать, передавать реквизиты банковской карты нельзя никому! В свете последних событий можно добавить, внимательно проверяйте каждую букву в адресной строке интернета.