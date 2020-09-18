White Fashion Show в Мозыре

Фестиваль-конкурс моды и красоты прошел в развлекательном центре «Спутник». Больше двадцати юных моделей участвовали в номинациях «Фотомодель» и «ТОП-модель», а свои коллекции представили белорусские дизайнеры. На мероприятии побывала и наша съемочная группа.

Караоке-зал развлекательного центра «Спутник» неожиданно преобразился: стильные фотозоны, выставка изделий хэнд-мейд, рассадка зрителей в традициях Недели Высокой моды и, конечно, центральный подиум для выхода юных моделей. Здесь прошел фестиваль-конкурс моды и красоты White Fashion Show. Девочки и девушки в возрасте от 6 лет до 21 года участовали в двух главных номинациях «Топ-модель» и «Фотомодель».

Между конкурсными выходами юных «Топ-моделей» — показ коллекций отечественных дизайнеров. Бурных аплодисментов и высокой оценки зрителей получили вязаная коллекция «Цветотерапия» от Алеси Гайшун и модная прогулка от Татьяны Журавлевой. Овациями встречали также коллекции педагога дополнительного образования из Уваровичского центра детского творчества Ирины Искрицкой

На подиум конкурсантки, в своем большинстве, выходили уверенной отработанной походкой, следили и за осанкой, и даже за выражением лица. Только самые маленькие участницы показа не скрывали искренних детских эмоций.

По решению жюри фестиваля-конкурса победительницей в номинации «Топ-модель» стала 11-летняя Диана Бычковская. Многочисленные дипломы и награды были вручены и участницам фотоконкурса. В том числе, сертификаты на индивидуальные фотосессии и рекламные съемки.