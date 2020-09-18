Мозырский пограничный отряд информирует о том, что с 21 по 25 сентября с 9 утра до 7 вечера будут проводиться боевые стрельбы:

• на стрельбище «Добрынь», район населенных пунктов: Добрынь, Роза Люксембург, Гажин, Демидов;

• на стрельбище «Прудок», район населенных пунктов: Прудок, Слобода, Костюковичи.

В целях избежание несчастных случаев, пограничники просят не приближаться к стрельбищу и не заходить за рубеж, обозначенный указателями на местности, прилегающей к району стрельбища в указанный период времени.