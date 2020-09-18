С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

В Гомеле обновили областную доску почета. По итогам 2020 года на ней оказались сразу 9 предприятий Мозырщины.

18 сентября 2020, 20:04

Комментарии запрещены
«
»