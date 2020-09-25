В Беларуси проводится Единый день безопасности дорожного движения под названием «Время стать заметным!».

За 8 месяцев этого года на территории Гомельской области зарегистрировано 298 дорожных происшествий, из них 89 – это наезды на пешеходов. 11 человек погибли, остальные получили травмы различной степени тяжести. В рамках очередного Единого дня безопасности дорожного движения госавтоинспекторы напоминают, что фликер – это жизненно важный аксессуар. Использование световозвращающего элемента позволяет пешеходу стать заметнее в темноте. Тем более актуально это сейчас, когда день становится короче, а ночь длиннее.