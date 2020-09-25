100 лет комсомолу

Комсомольская организация отмечает 100-летний юбилей. В Беларуси с 22 по 29 октября стартует неделя, посвященная этой дате. В средней школе № 12 мозырские комсомольцы и их современные преемники, члены БРСМ, чтобы поздравить друг друга.

В средней школе № 12 собрались те, для кого комсомол – это не организация, это образ жизни. Молодые строители коммунизма, которые, если партия скажет надо, ответят – есть. Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи был создан 29 октября 1918 года. В 1977 году в комсомоле состояло свыше 36 миллионов граждан Советского Союза от 14 до 28 лет. Как говорили и говорят сами комсомольцы, люди носили комсомольские значки на груди, а в груди — настоящее комсомольское сердце, полное веры, труда и задора.

Современный приемник комсомола – «Белорусский республиканский союз молодежи». На мероприятии, посвященном 100-летию организации, принимали в члены БРСМ. Кстати, на базе 12 школы создан тематический музей. В экспозиции – фотографии, знамена, значки, удостоверения и памятные книги.