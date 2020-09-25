Поход за грибами отменяется!

Сухая и теплая погода, которая установилась в Гомельской области может способствовать распространению лесных пожаров. Поэтому Минлесхоз начал вводить запреты на посещение лесов в регионе.

Так, на сегодняшний день введен запрет в Ельском, Калинковичском, Лельчицком, Наровлянском, Петриковском, Речицком и Мозырском районах. На Мозырщине класс пожарной опасности повышен до 4-го.

Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин, сегодня это до 675 рублей. В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф до 50 базовых величин, то есть до 1350 рублей.

Узнать, посещение каких лесов под запретом, можно на интерактивной карте министерства.