Сухая и теплая погода, которая установилась в Гомельской области может способствовать распространению лесных пожаров. Поэтому Минлесхоз начал вводить запреты на посещение лесов в регионе.
Так, на сегодняшний день введен запрет в Ельском, Калинковичском, Лельчицком, Наровлянском, Петриковском, Речицком и Мозырском районах. На Мозырщине класс пожарной опасности повышен до 4-го.
Напомним, нарушение запрета на посещение лесов или требований пожарной безопасности, не повлекшее причинения ущерба, может караться предупреждением или штрафом до 25 базовых величин, сегодня это до 675 рублей. В случае, если нарушение повлекло уничтожение или повреждение леса, нарушителю грозит штраф до 50 базовых величин, то есть до 1350 рублей.
Узнать, посещение каких лесов под запретом, можно на интерактивной карте министерства.
Поход за грибами отменяется!
Сухая и теплая погода, которая установилась в Гомельской области может способствовать распространению лесных пожаров. Поэтому Минлесхоз начал вводить запреты на посещение лесов в регионе.