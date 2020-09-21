В минувшую пятницу в Мозырском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист. ГАИ разыскивает очевидцев

18 сентября около 20.00 в Мозырском районе на подъездной дороге к поселку Криничный произошло дорожное происшествие. Предварительно, водитель автомобиля «BMW» совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Удар получился довольно сильным, от полученных травм пострадавший парень скончался на месте происшествия. ГАИ разыскивает свидетелей. Очевидцев просьба обратиться в кабинет №5 отдела ГАИ либо позвонить по номеру 25-22-69.