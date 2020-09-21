В Гомеле обновили областную доску почета

Церемония вручения свидетельств о занесении на областную Доску почета прошла в Гомеле. В числе победителей два района. Мозырский признан лучшим среди районов с численностью населения свыше 80 тысяч человек. Свидетельство о занесении на доску почета губернатор области Геннадий Соловей вручил председателю Мозырского райисполкома Елене Павлечко. Также Геннадий Михайлович выразил благодарность всем, чьими стараниями достигается общий успех.

По итогам 2019 года на областную доску почета занесены 45 предприятий, организаций и учреждений. 9 из них – это вклад Мозырщины. «Экспериментальная база «Криничная», «Мозырьсоль», «Мозырские молочные продукты», «Совхоз-комбинат «Заря», «Мозырский домостроительный комбинат», гостиничный комплекс «Припять», Центральная районная библиотека имени Пушкина, «Мозырская детская художественная школа искусств», и «Козенский дошкольный центр разви¬тия ребенка Мозырского района» по итогам 2019 года признаны победителями областного соревнования за лучшие показатели в социально-экономическом развитии, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов.

Свидетельства о занесении на Доску почета вручили руководителям и представителям трудовых коллективов. Доска почета Гомельской области обновляется ежегодно, начиная с 2007 года.