В третьи выходные сентября традиционно свой профессиональный праздник отмечают работники леса и лесоперерабатывающей промышленности

Профессиональный праздник для работников лесного хозяйства – это отличная возможность подвести итоги трудового года и вспомнить, чем отметились предыдущие 12 месяцев. Мозырский опытный лесхоз, который существует почти 60 лет – сложное, многоотраслевое хозяйство. Одних только лесничеств в его составе насчитывается 10. Кроме того, имеются Слободской объединенный мастерский участок, лесной питомник, лесопасека, охотничье хозяйство и станция погрузки вагонов. Лесхоз и выращивает деревья, и охраняет их до полного биологического созревания. За опытом к мозырянам едут коллеги со всей страны и из-за рубежа.

Мозырский опытный лесхоз одно из самых успешных предприятий в своей отрасли. Рациональное использование природных ресурсов – это главная задача. Сама продукция лесхоза экспортоориентированная, основные потребители – Китай, Прибалтика, Евросоюз. А главным событием 2020 стало открытие пеллетного завода. Топливные гранулы производят из низкокачественного леса и отходов – коры, стружки, опилок. А, значит, предприятие уже переходит на безотходное производству. К тому же, это направление перспективное и приносящее доходы. У Мозырского опытного лесхоза – огромный потенциал, причем дает его сама природа. Хозяйский подход, бережливость и прагматизм – залог успеха.